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Трубы по диаметру
Трубы по диаметру
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Труба восстановленная
Труба восстановленная
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Труба лежалая
Труба лежалая
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Труба электросварная бу
Труба электросварная бу
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Труба для забора
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Балка бу
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Труба БУ 108х5 мм
В наличии
Труба БУ 108х5 мм
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Труба БУ 219х12 мм
В наличии
Труба БУ 219х12 мм
от
Труба БУ 300х8 мм
В наличии
Труба БУ 300х8 мм
от
Труба БУ 57х4 мм
В наличии
Труба БУ 57х4 мм
от
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Услуги по обработке металла
Восстановление б/у трубы, балки, швеллера. Сварочные работы, резка металла.
Наши преимущества
Широкий ассортимент металла
Бывшие в употреблении труба, балка, швеллер, лист. В наличии и под заказ.
Собственное производство
Располагаем собственным производством. Без посредников, гарантия низких цен.
Профессиональные бригады
В нашей команде работают мастера с опытом в производстве 7 лет и более.
Работаем строго по договору
Все наши обязательства прописаны в договоре. Фиксированная цена металла.
Качественные материалы
Услуги по восстановлению металлопроката - пескоструйная обработка, резка, сварка.
Даем полноценную гарантию
Предоставляем полную гарантию на всю продукцию и выполненные услуги.
Любые объемы поставок
Большие объемы за короткое время, металл в наличии на складе и под заказ.
Изготовление металлоконструкций
Производим металлические конструкции с соблюдением требований заказчика.
Честный и прозрачный бюджет
Даем точный расчет по всем работам и материалам. Полная или поэтапная оплата.
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Склад труб в Москве

Продажа металлических труб бу

Компания «Трубсклад» поставляет использованный металлопрокат по Москве и области. Мы предлагаем восстановленные и лежалые стальные трубы с хорошими техническими характеристиками.

Применение б/у металлопроката – это популярная практика, поскольку изделия сохраняют физические параметры, однако стоимость продукции заметно ниже. Это позволяет нашим клиентам сокращать расходы на закупке.

Приобрести б/у трубы в нашей компании можно для разных целей, например, для создания трубопровода любого назначения или при строительстве для применения проката в виде столбов и опор.

Перед поступлением в продажу продукция очищается от посторонних элементов и грязи. При необходимости мы дополнительно обрабатываем металлопрокат.
Подробнее о компании
33
Квалифицированных сотрудника в штате
10
Выкупаем любые виды бу металла
17
Лет надежной работы
9
Единиц спецтранспорта в собственности
99
Видов б/у продукции
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Менеджер
Сафронова Екатерина
Ведущий специалист
8 (495) 419-96-34
sale@trubsklad.ru
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Хорошова Анастасия
Эксперт
sale@trubsklad.ru
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n.horoshova@vashsait.ru
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