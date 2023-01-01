Продажа металлических труб бу

Компания «Трубсклад» поставляет использованный металлопрокат по Москве и области. Мы предлагаем восстановленные и лежалые стальные трубы с хорошими техническими характеристиками.



Применение б/у металлопроката – это популярная практика, поскольку изделия сохраняют физические параметры, однако стоимость продукции заметно ниже. Это позволяет нашим клиентам сокращать расходы на закупке.



Приобрести б/у трубы в нашей компании можно для разных целей, например, для создания трубопровода любого назначения или при строительстве для применения проката в виде столбов и опор.



Перед поступлением в продажу продукция очищается от посторонних элементов и грязи. При необходимости мы дополнительно обрабатываем металлопрокат.

